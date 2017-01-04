Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk askeri ile Avrupalý askerin bilek güreþi paylaþým rekorlarý kýrýyor!

Bir askeri tatbikatta çekilen Türk askeri ile Hollandalý askerin bilek güreþi görüntüleri sosyal medyada paylaþým rekorlarý kýrýyor.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk askeri ve Hollandalý bilek güreþi yapýyor. Bilek güreþi videosu rekor kýrdý. Türk askeri ile Hollanda askerinin bilek güreþi videosu internette izlenme rekorlarý kýrýyor. Patriot görevi için Kahramanmaraþ'a gelen Hollandalý Zico, Feridun Türkmen isimli Türk askerine meydan okursa. Feridun Türkmen isimli Türk askeri ile Hollanda askeri Zico bilek güreþi masasýnda karþý karþýya geldi. Feridun, Hollandalý askerin bileðini kýsa sürede yatýrmayý bildi! Bilek güreþinin videosu paylaþým sitelerinde izlenme rekorlarý kýrýyor.  

 

 

 

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Her gün 2 kilo kum yiyor

Her gün 2 kilo kum yiyor

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA