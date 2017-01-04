Türk askeri ile Avrupalý askerin bilek güreþi paylaþým rekorlarý kýrýyor!

Türk askeri ve Hollandalý bilek güreþi yapýyor. Bilek güreþi videosu rekor kýrdý. Türk askeri ile Hollanda askerinin bilek güreþi videosu internette izlenme rekorlarý kýrýyor. Patriot görevi için Kahramanmaraþ'a gelen Hollandalý Zico, Feridun Türkmen isimli Türk askerine meydan okursa. Feridun Türkmen isimli Türk askeri ile Hollanda askeri Zico bilek güreþi masasýnda karþý karþýya geldi. Feridun, Hollandalý askerin bileðini kýsa sürede yatýrmayý bildi! Bilek güreþinin videosu paylaþým sitelerinde izlenme rekorlarý kýrýyor.