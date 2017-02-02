Türk askerinin içini titreten hava değişimi

Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında büyüyen ve şimdi ise çalacak tek bir kapısı olmayan İsmail Tutkun'un dramı komutanlarını bile ağlattı. İsmail Tutkun 14 yaşındayken babası Resul Tutkun tarafından yurttan alınıktan 3 ay sonra babasını kaybetti. Engelli annesi Zeliha Tutkun’un da rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi üzerine kimsesiz kaldı. Cezaevine düşen genç, tahliye edilince 24 Kasım’da vatani görevi için Amasya’daki birliğine gitti. Asker ocağı kimsesi olmayan gence adeta yuva oldu. Acemi eğitimini tamamlayan Tutkun, 27 Aralık’ta İzmir Bergama Merkez Komutanlığı’na usta birliği sevk edildi. Ancak burada sol elinin 2 parmağında şişlik oluşan genç, hava değişimine gönderilince, memleketi Mersin’de sokakta kaldı. İzninin biteceği 23 Mart’a yemek ve barınma ihtiyacını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ve Belediyeler başta olmak üzere 10 ayrı kurumuna başvurmasına rağmen bir sonuç alamadığı için soğuk kış gecelerinde parklarda, tren garlarında yatıp kalkıyor.

KOMUTAN CEBİME 30 TL KOYUP AĞLADI

Dondurucu soğuklar nedeniyle son çare olarak barınmak için Mersin Orduevi’ne başvurduğunu anlatan İsmail Tutkun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Prosedür uygun olmadığı için gerekli yardım yapılmadı. Ancak oradaki komutan ağlayarak 30 TL yardımda bulundu. Sonra kapıda bir Mehmetçikle karşılaştım. O da ağlayıp 50 TL uzattı, ‘Sen de askersin’ diyerek almadım. Asker üniformalarını bile bir esnafın deposuna emanet bıraktım. Geceleri park, ATM’ler ya da tren garında yatıyorum. Kimse sahip çıkmıyor. Ben bir Türk askeriyim, bana sahip çıkılmasını istiyorum. Suriyelilere sahip çıkıyorlar, yardım edip kalacak yer temin ediyorlar.”