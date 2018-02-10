Türk bilim kadını robotları esnetti 

Geleneksel olarak robotların metal gibi sert malzemeden üretildiğini anlatan Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilge Baytekin, dünyada insan, hayvan ve bitkilerden ilham alınarak yapılan malzeme ve sistemler kullanılarak yeni nesil yumuşak robotlar yapabilmenin yollarının arandığını ifade etti.

Bu yeni nesil robotların, yapımlarında kullanılan kimyasal malzemelerin esnekliği nedeniyle “yumuşak robotlar” olarak adlandırıldığını belirten Baytekin, bu robotların pek çok avantajnnı bulunduğunu ifade etti.

ŞEKİLLERİ DEĞİŞECEK

Yumuşak robotların arama kurtarma çalışmaları, dar alanlardan geçme ya da engelleri aşma gibi değişik görevlerde kullanılabileceğini dile getiren Baytekin, “Yumuşak robotları elektriğin dışında ışık gibi başka kaynaklarla da çalıştırmaya çalışıyoruz. Yumuşak robotların şişme, gerilme gibi kas hareketlerini ahtapot, salyangoz ya da fare gibi canlılarda olduğu gibi kimyasal tepkimelerle yapmasını sağlamaya çalışıyoruz ve şekil değiştirerek çeşitli hareketleri yapmaları üzerine araştırmalar yürütüyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Baytekin, araştırmalarına TÜBİTAK tarafından desteklenen ROBOCOM++ isimli bir proje kapsamında devam edeceğini belirterek yumuşak robotların yaşayan bir canlı gibi hareket etmesini sağlamaya çalışacaklarını açıkladı.