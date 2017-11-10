Türk dernek Halep ve İdlib'te günde 160 bin ekmek dağıtıyor

Türk yardım kuruluşları, dünya genelinde ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Suriye'de savaş bölgelerinden kaçarak İdlib ve Halep kırsallarında sığındıkları kamplarda kalan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan derneklerimiz, her gün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

160 BİN KAPASİTELİ FIRINLAR EKMEK ÜRETİYOR

Suriye'deki ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan Beşir Derneği, Kilis ve Reyhanlı’da günde toplam 160 bin ekmek üretme kapasiteli fırınlarında ürettiği ekmekleri Suriyeli savaş mağduru yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Beşir Derneği Suriye Yardımları Koordinatörü Abdülhakim Bayram, yapılan faaliyetler hakkında yaptığı açıklamada Suriyelilerin kaldığı kamplarda sürekli ekmek ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve dolayısıyla un ihtiyacının sürekli bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti. Bayram, hayırsever bağışçıları destek olmaya çağırdı.