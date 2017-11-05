Türk doktora Çocuk Hakları Nobel’i

Ezer, ‘Çocuk Hakları Nobel’i olarak nitelendirilen ödülünü New York’ta düzenlenen görkemli bir törenle teslim aldı. 113 ülkeden, 3 bin 300 aday arasından seçilerek ödüle hak kazan Dr. Üstün Ezer, ilk kez bir Türk’e verilen ödülü lösemili çocuklara adadığını söyledi. LÖSEV olarak, okul, hastane ve köy kurduklarına değinen Ezer, “ 1990’lı yıllarda lösemiden kurtuluş yoktu. Ortalama başarı yüzde 20’lerdeydi. LÖSEV’i kurduğumuzda bu başarıyı nasıl artırırız diye düşündük. Çünkü çocuklar lösemiden ölmüyordu, çocuklar enfeksiyondan, kanamadan kaybediliyordu. Yüzde 20 olan başarıyı yüzde 92’ye çıkardık. Peki, görevimiz bitti mi? Hayır, bitmedi! Çünkü biz yüzde yüz başarıyı niye yakalayamayalım” diye konuştu.