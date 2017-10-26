Türk domates üreticilerinden Rusya'ya tepki

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Türkiye'den sadece 4 firmaya domates ihracatı için izin vermesi kararını kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federasyonu’nun bu kısıtlamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacağı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulama, yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar verecektir. Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak ve üreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır. Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır."

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminin dünya standartlarının üzerinde olduğu vurgulanarak, "İnsan ve çevre sağlığı odaklı üretim yapan üreticilerimiz, üretim alanlarında tarım teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş birliği içinde büyük başarılara imza atmıştır. Birlik olarak sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek tüm ürünlerde tüm firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesini talep ediyoruz."