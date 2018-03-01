Türk edebiyatının usta ismi Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' kitabında bahsettiği ve türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı.

RASİM ÖZDENÖREN ÖĞRENDİ

Cahit Zarifoğlu’nun ’Yedi Güzel Adam’ kitabında bahsettiği yakın arkadaşlarından Rasim Özdenören, Giresun’da Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Konferans öncesi Özdenören, ‘Nuri ağabey’ dediği 84 yaşındaki Nuri Pakdil’in hastaneye kaldırıldığını öğrendi.