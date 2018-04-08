TSK çeşitli görevler icra eden Türk gemileri ile ilgili bilgi ve görüntüleri paylaştı

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için hayati öneme sahip Deniz Kuvvetleri çeşitli faaliyetlerle donanmanın ateş ve manevra gücünü artırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sitesinden faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaşılırken, sosyal medya hesabından ise iştirak eden gemilerimizin görüntüleri paylaşıldı.

İşte TSK tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgi ve fotoğraflar

07 Nisan 2018 tarihinde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

a. Doğu Akdeniz’de; Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında; bir karakol gemisi karakol ve bir hücumbot keşif gözetleme icra etmektedir.

b. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1’e katılmak maksadıyla TCG GEDİZ Katanya/İtalya’da liman ziyareti icra etmektedir.

c. Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı’na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol icra etmektedir.

ç. TCG GELİBOLU; 07-09 Nisan 2018 tarihleri arasında Karaçi/Pakistan’da icra edilen TÜRKİYE-PAKİSTAN İşbirliği Eğitimleri’ne iştirak etmektedir.

d. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam beş gemi seyir icra etmiştir.