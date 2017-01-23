Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak hayatını kaybetti
Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, hayatını kaybetti.
Müzisyen, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, hayatını kaybetti.
Yıldız Güngör, yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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