Türk halk müziğinin sevilen ismi Kürşat'tan Mehmetçik'e klip

Halk müziği sanatçısı Kürşat'ın tarihten buyana vatan toprakları içinde ve de sınır ötesinde canını dişene takıp vatan müdafası yapan Metmetçik için ''Mehmed'im'' adlı bir klip çekti.

Kanal 7'de yayınlanan 'Gece Gündüz' isimli programın da sunuculuğunu yapan sempatik sanatçının klibi dinleyenler tarafından tam not alırken klip gün geçtikçe herkesin diline dolanmaya başladı.

''Mehmed'im'' isimli klip oldukça ses getirecek olmasıyla beraber vatan ve millet için gözünü kırpmadan cephede mücadele veren Türk askerine de moral oldu.

İşte toplumun her kesimi tarafından büyük ilgi gören ''Mehmed'im'' adlı o çalışma;

(Haber 7)