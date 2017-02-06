Türk Hava Kurumu, Şanlıurfa'daki eski havaalanına talip oldu

Kürşat Atılgan, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'da yapılması planlanan 'Havacılık Eğitim Merkezi ve Uçuş Okulu' projesi için kentte geldi. Atılgan, kentte 1998 yılında açılan ve 2007 yılında yapılan GAP Havaalanı'nın faaliyete geçmesi ile kapanan havaalanına talip olduklarını belirtti. Atılgan, havaalanı arazisinin kendilerine verilmesi için yerel yöneticilerle görüşeceklerini kaydederek, "Türk Hava Kurumu milletin bir kurumudur ve Türk milletinin önemli bir kurumu arasında yer almaktadır. Eski havaalanı, Türk Hava Kurumu'na tahsis edilebilirse burada eğitim kampı kuracağız. İnönü Eğitim kampından sonra en büyüğü Şanlıurfa'da yer alacaktır. Bu eğitim kamplarında her yıl yaklaşık 10 bin gencimize havacılık eğitimi veriyoruz. Eski havaalanının bize tahsis edilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Şayet bu proje hayatta geçirilirse burada birçok havacılık aktivitesini hayatta geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.