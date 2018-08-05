Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Uluslararası Göl Festivali kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde gösteri uçuşu yaptı

İlçe merkezindeki festival alanının izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Beyşehir semalarına gelmesiyle başladı.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyicileri büyüledi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteri sonrası, Filo Komutanı adına plaketini bir pilota verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da pilota Türk Yıldızları'nın fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Milletvekili Usta, yaptığı konuşmada, festivalin kapanış gününde gösterileriyle büyük bir onur ve gurur yaşatan Türk Yıldızları'na teşekkür etti.

Türk Yıldızları'nın sadece Türkiye'de değil, ülke dışında da Türkiye'yi çok güzel temsil ederek pek çok başarılara imza attığını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok zor bir iş olduğunu biliyoruz. Biz izlerken bile aşağıdan endişeyle bakıyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Rabbim yolunuzu açık eylesin, işlerinizi kolaylaştırsın, daha nice başarılar nasip etsin. Tük Yıldızları'ndaki bu uçaklardan birini kullanan bayan pilotumuz var. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay hanımefendinin plaketini komutanımıza teslim ediyor, tüm Beyşehir ve Konya halkının selamlarını iletmenizi rica ediyorum."

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.