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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Gazzeli 20 engellinin evini yeniledi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de Filistin İskan ve Kamu İşleri Bakanlığı ile Es Selame Derneği iş birliğinde, Gazzeli 20 engellinin evlerinin bakım, onarım ve yenileme projesi gerçekleştirildi. Evlerin engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde daha yaşanır bir hale getirilmesi sağlandı.

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Bugüne kadar biri Batı Şeria'nın Tubas şehrinde, diğeri Gazze'de olmak üzere Filistin'de iki hastane inşa eden TİKA, Gazze'de İslam Üniversitesine kurduğu fizyoterapi laboratuvarı ile binlerce engelliye umut olmuştu.
 
TİKA, 2016 yılında Yeryüzü Doktorları ve Es Selame Derneğine; yaşlı, hasta, engelli ve maddi durumu yetersiz olan ve hastanelerde tedavi görme imkanı bulamayan insanlara da evde sağlık hizmeti kapsamında on binlerce ilaç ve tıbbi malzemenin yanında 2 adet araç temin etmişti.
 
Bunun yanı sıra Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı bir kampanyada toplanan yardımla TİKA, Gazzeli 320 evsiz ailenin ev sahibi olmasını sağlamıştı. Proje kapsamında 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan toplam 320 dairede, yaklaşık 2 bin 250 kişi yaşıyor.
 
TİKA, Filistin'de faaliyetlerine başladığı 2005 yılından beri sağlık, eğitim, tarım, kalkınma ve barınma gibi alanlarda yaklaşık 600 civarında proje gerçekleştirdi. Bu projelerin yanı sıra Başkanlık, saldırılar sonucu yaralanan onlarca hastanın da Türkiye'de tedavisini yaptırarak Filistin halkının yanında yer aldı.

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