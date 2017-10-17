Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk Jandarma Teşkilatına uluslararası görev

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin FIEP Dönem bașkanlığı görevini devraldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin FIEP Dönem bașkanlığı görevini Ürdün Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Muhamed HAWATMEH’den devraldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

1.​1994 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz Jandarmaları tarafından, karşılıklı ilişkileri genişletmek ve güçlendirmek, kolluk işbirliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği yani kısa adıyla “FIEP”’in 1998 tarihinde Madrid’de yapılan Zirve Toplantısında Jandarma Genel Komutanlığının FIEP’e asli üyeliği onaylanmıştır.

2. ​Ekim 2017 ayına kadar FIEP Dönem Başkanlığı görevi Ürdün J.Gn.Müfettişliğince yürütülmüş, 17 Eylül 2017 tarihinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN dönem başkanlığını görevini Ürdün Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Muhamed HAWATMEH’den devralmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı dönem başkanlığı görevini 2000-2001 ve 2008-2009 yıllarında olmak üzere (2) defa icra etmiştir. Orgeneral Arif ÇETİN’in dönem başkanlığı görevini devralması ile birlikte Ekim 2018 ayına kadar dönem başkanlığı görevi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülecektir.

3.​16 Ekim 2017 tarihinde Amman’da gerçekleştirilen FIEP toplantısında; FIEP’e üyelik başvurusunda bulunan Cibuti Ulusal Jandarmasına “Gözlemci Üyelik” statüsü, Brezilya’ya “Ortak Üyelik Statüsü”, Ukrayna ve Filistin’e ise “Tam Üyelik Statüsü” verilmesi, FIEP Teşkilatının “Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği” olarak bilinen açık adının “Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği” şeklinde değiştirilmesi ve “Avrupa İşleri Komisyonu”nun “Uluslararası İşler Komisyonu” olarak değiştirilmesi kararları alınmıştır.

4. ​J.Gn.K.lığınca yürütülecek 2018 yılı FIEP Dönem Başkanlığının ana konusu “Kamuya Açık Alanlarda Terörist Saldırıların Önlenmesi” olarak belirlenmiştir.

5.​J.Gn.K.lığı dönem başkanlığında; Arjantin’de, Fransa’da, Brezilya’da, Ürdün’de ve Türkiye’de komisyon ve hazırlık toplantıları icra edilecektir.

6.​FIEP’e üyelik başvurusunda bulunan Senegal Ulusal Jandarması, Kuveyt Ulusal Muhafızları ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Özel Görevler Birimi’nin, FIEP’e kabul süreçleri, J.Gn.K.lığı dönem başkanlığında yürütülecektir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'da karşılandığı törende askeri bando 'Ey büt-i nev eda' isimli eseri çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'da karşılandığı törende askeri bando 'Ey büt-i nev eda' isimli eseri çaldı

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA