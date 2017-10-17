Türk Jandarma Teşkilatına uluslararası görev

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin FIEP Dönem bașkanlığı görevini Ürdün Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Muhamed HAWATMEH’den devraldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

1.​1994 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz Jandarmaları tarafından, karşılıklı ilişkileri genişletmek ve güçlendirmek, kolluk işbirliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği yani kısa adıyla “FIEP”’in 1998 tarihinde Madrid’de yapılan Zirve Toplantısında Jandarma Genel Komutanlığının FIEP’e asli üyeliği onaylanmıştır.

2. ​Ekim 2017 ayına kadar FIEP Dönem Başkanlığı görevi Ürdün J.Gn.Müfettişliğince yürütülmüş, 17 Eylül 2017 tarihinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN dönem başkanlığını görevini Ürdün Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Muhamed HAWATMEH’den devralmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı dönem başkanlığı görevini 2000-2001 ve 2008-2009 yıllarında olmak üzere (2) defa icra etmiştir. Orgeneral Arif ÇETİN’in dönem başkanlığı görevini devralması ile birlikte Ekim 2018 ayına kadar dönem başkanlığı görevi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülecektir.

3.​16 Ekim 2017 tarihinde Amman’da gerçekleştirilen FIEP toplantısında; FIEP’e üyelik başvurusunda bulunan Cibuti Ulusal Jandarmasına “Gözlemci Üyelik” statüsü, Brezilya’ya “Ortak Üyelik Statüsü”, Ukrayna ve Filistin’e ise “Tam Üyelik Statüsü” verilmesi, FIEP Teşkilatının “Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği” olarak bilinen açık adının “Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği” şeklinde değiştirilmesi ve “Avrupa İşleri Komisyonu”nun “Uluslararası İşler Komisyonu” olarak değiştirilmesi kararları alınmıştır.

4. ​J.Gn.K.lığınca yürütülecek 2018 yılı FIEP Dönem Başkanlığının ana konusu “Kamuya Açık Alanlarda Terörist Saldırıların Önlenmesi” olarak belirlenmiştir.

5.​J.Gn.K.lığı dönem başkanlığında; Arjantin’de, Fransa’da, Brezilya’da, Ürdün’de ve Türkiye’de komisyon ve hazırlık toplantıları icra edilecektir.

6.​FIEP’e üyelik başvurusunda bulunan Senegal Ulusal Jandarması, Kuveyt Ulusal Muhafızları ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Özel Görevler Birimi’nin, FIEP’e kabul süreçleri, J.Gn.K.lığı dönem başkanlığında yürütülecektir.