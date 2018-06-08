Türk jetleri Zap, Hakurk ve Kandil'e hava harekatı düzenledi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucunda, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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