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Türk jetlerinin Irak-İran sınırındaki Asos Dağı'nı vurduğu iddia edildi

Irak- İran sınırındaki Kandil Dağı'nın devamı olan, Süleymaniye'nin Maweti ilçesi sınırlarında yer alan ve terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'lıların bulunduğu belirtilen Asos Dağı'nın savaş uçaklarınca ilk kez bombalandığı bildirildi.

  • DHA
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Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı'nın Türk savaş uçaklarınca bombalandığını iddia ederken, bazı kaynaklar ise bombardımanı İran'ın uçaklarının yapmış olabileceğini ileri sürdü. 
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonunda yayınlanan habere göre, Irak- İran sınırında bulunan ve Kandil Dağı'nın devamı olan Asos Dağı, ilk kez savaş uçakları tarafından bombalandığı iddia edildi. Süleymaniye'ye bağlı Maweti ilçesi sınırlarında kalan dağın bombalanmasıyla ilgili konuşan Kaymakam Kameran HASAN, Asos Dağı’nın Sabah saatlerinde uyruğu bilinmeyen uçaklarca bombalandığını söyledi.
 
BAZI KÜRT KAYNAKLAR TÜRKİYE'NİN BOMBALDIĞINI İDDİA ETTİ
 
Asos Dağı'nın ilk kez bombalandığını belirten Hasan, "Bombalanan bölgede PKK ve PJAK'lıların bulunduğu söyleniyor" dedi. Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı'nın hem dün gece hem de bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye ait savaş uçaklarınca bombalandığını iddia etti. 
 
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava operasyonlarıyla ilgili yaptığı son açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe 3 Kasım günü hava harekatı düzenlendiğini belirtmişti.

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