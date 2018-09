Türk kadın akrobasi pilotunun fotoğrafı ABD müzesinde sergilenmeye başlandı

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giden Şener'in 4x5 metrelik fotoğrafı, ABD'deki bir uzay ve hava müzesinde sergilenmeye başlandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesislerinin kurucularından akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı Semin Öztürk Şener'in uçuş serüveni, 12 yaşındayken babasıyla yaptığı ilk gösteriyle başladı. İzleyici önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te gerçekleştiren Şener, 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla yurt içinde 10'u aşkın gösteri sundu.

Türkiye'deki gösterilerinin ardından 14-15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenen ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde gökyüzünü renklendiren genç pilot, "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini gerçeğe dönüştürerek Türk kadınının neler yapabileceğinin en güzel örneği oldu.

Şener'in gösterilerinden etkilenen ABD'nin Colorado eyaletini Denver kentinde bulunan Wings Over The Rockies Hava ve Uzay Müzesi yetkilileri, müzede sergilenmek üzere Türk kadın akrobasi pilotunun fotoğrafını kullanmak için izin talep etti. Olumlu yanıt alan müze yetkilileri, Şener'in 4x5 metrelik fotoğrafını Wings Over The Rockies Hava ve Uzay Müzesi'nin, ziyaretçileri havacılıkta heyecanlı ve katılımcı olmaya teşvik etmek için çeşitli sergilere sahip "fizyoloji" odasında izlenime sundu.

- "Çok şaşırdım ve duygulandım"

Semin Öztürk Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev fotoğrafının ABD'deki bir hava ve uzay müzesinde sergilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Müze yetkililerin yaklaşık 5 ay önce fotoğrafını kullanmak için izin istediğini ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Çok şaşırdım ve duygulandım. ABD'deki bir müzede fotoğrafımın yer alması muhteşem bir şey. Dünyanın başka bir ucundaki müzede, fotoğrafımın bütün bir duvarı kapladığı düşüncesi heyecan verici. Bu ve bunun gibi benzeri gelişmeleri, bana doğru yolda olduğumu gösteren sinyaller olarak algılıyorum. İlk ABD ziyaretimde de müzedeki fotoğrafımı görmek istiyorum."