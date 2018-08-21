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Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç: Türk Kızılayı 40 ülkede hisse kurban kesecek

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, 'Türk Kızılayı, Kurban Bayramı'nda Türkiye dahil 40 ülkede toplam 156 bin 729 hisse kurban kesecek.' dedi.

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Yurt dışı kurban faaliyetleri kapsamında Nairobi'de olan Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kurban Bayramı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay'ın Türkiye dahil 40 ülkede toplam 156 bin 729 hisse kurban keseceği bilgisini veren Turunç, "Bu hisselerden 52 bin 129'unu yurt içinde keserek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor ve her geçen gün bu insanların yaşadıkları sıkıntılar artmaya devam ediyor. Türk Kızılayı, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan mazlumların sesi olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerindeki afetlerde Kızılay'ın ayrım yapmaksızın yardıma koştuğuna dikkati çeken Turunç, Et ve Süt Kurumuna kurban etlerinden hazırlatılacak kavurmaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Turunç, "Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kişiye Türk Kızılayı tarafından hazırlanan kavurmaları ulaştırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda 2 milyon konserve şeklinde kavurma hazırlanacak. Bu kavurmalar ortalama 4 kişilik olacak. Kızılay, 150 yıldır geçmişten aldığı tecrübe ile insanların yardımına koşuyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği İkinci Katibi Mehmet Ratip ve TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek'i ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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