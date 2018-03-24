Türk Kızılayı Afrin’de yüzleri güldürmeye devam ediyor

Terör unsurlarından temizlenen Afrin’de hayat her geçen gün normale dönüyor. Sivillere insani yardım ulaştırmak için seferber olan Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Afrin halkını yalnız bırakmadı. İlçede Türk Kızılayınca kurulan çadırlarda halka sıcak yemek dağıtıldı.