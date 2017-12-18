Türk Kızılayı, Filistin'e 1 milyon dolar değerinde ilaç ve tıbbi teçhizat yardımı yapacak

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avvad, Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç da yer aldı.

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu görüşmede Türkiye'nin Filistin'deki diğer alanların yanı sıra sağlık sektörüne desteğinin devam ettiğini vurgularken, Türk Kızılayı'nın yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ilaç ve tıbbi teçhizat yardımı yapacağını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Avvad ise Türkiye'nin Filistin meselesinin yanındaki tutumundan övgüyle söz ederek, Ankara'nın Filistinli liderler ve halkına yönelik desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avvad, görüşmede Filistin'in sağlık durumuna ilişkin de ayrıntılı bilgi verdi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde kurulacak "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi"nin ihtiyaçlarını tespit etmek için Filistin ve Türkiye'nin sağlık bakanlarının katılımıyla bir toplantı düzenleneceği aktarıldı.