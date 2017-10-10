Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: Suriyeliler Türkiye'nin İdlib operasyonundan memnun

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Türk Kızılayı'nın bölgede çalışma yaptığını hatırlattı.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı ve sınırın öbür tarafında yerlerinden edilmiş insanlara yönelik çok boyutlu hizmet verildiğini anlatan Kınık, "Bunu İdlib'de ve Halep'in kuzey kırsalında yapıyoruz. Son gelişen operasyon dolayısıyla oradaki insani yardımlarımızın kesintiye uğramaması ve operasyon neticesinde oluşacak muhtemel güven ortamı nedeniyle daha farklı noktalara yaygınlaştırılması hususunda temaslar yapmak için bölgeye gittik. Bölgede bizim doğrudan bakımını üstlenmiş olduğumuz 5 kamp, 12 yetimhane, 7 depo var. Gönüllülerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız var. Onlarla olası senaryoları değerlendirdik. Yardımların yaygınlaştırılması, farklılaştırılması, farklı noktalara yönlendirilmesi konusunda planlarımızı gözden geçirdik." diye konuştu.

Kınık, İdlib'deki inceleme sırasında bölge halkıyla da görüştüklerini dile getirerek, "Türkiye'nin yaptığı bu operasyondan çok memnunlar. Onların hayatlarını korumaya yönelik olduğunun farkındalar. Sivil halkın hayatının korunması noktasında Türkiye'nin inisiyatif aldığının farkındalar. Destekliyorlar. İdlib'de insanlar savaş istemiyor, çatışma istemiyor. Bu taleplerini oradaki unsurlara da yapıyorlar. Toplumsal talep Türkiye'nin çatışmacı değil daha uzlaşmacı ve sivilleri korumaya yönelik yaklaşımı olumlu karşılanmış. Ümit ediyoruz kimsenin burnu kanamadan devam eder." ifadelerini kullandı.