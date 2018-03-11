Türk Kızılayı İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesinde kamp hazırlığı yapıyor

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Kızılay ve AFAD'ın İdlib ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kamp kurma çalışmalarına ilişkin, "170 binin üzerinde Suriyeliyi de yine kamplar kurarak misafir etmeye hazırız ancak tabii ki istediğimiz bu değil. Bu bir ihtiyati hazırlıktır, noktalarını belirlediğimiz ve 'biz buraya kamp kurabiliriz' dediğimiz, bazılarını da altyapı hazırlığını başlattığımız kamplarda şu anki tespitlerimizde 9 farklı noktada 170 bin kişiyi ağırlayabiliriz." dedi.



Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı olarak Suriye'deki iç savaşın başından bu yana çalışmalarının ve hizmetlerinin aralıksız devam ettirildiğini söyledi.



Türkiye'nin Suriye'de 170 bin kişi kapasiteli kamp hazırlığına değinen Küçük, şöyle devam etti:



"Son 2-3 aydır zaten Hama bölgesinden ve İdlib'in güneyindeki çatışmalardan dolayı 300 bin kişinin kuzeye, İdlib'in sınırımıza yakın bölgelerine göç etti. Biz buna yönelik kampı kurduk. Bunlardan biri 'Umut Çadır Kenti'miz, İdlib'te 15 bin kişiyi zaten şu anda ağırlıyor, orada 'Yalnız Değilsiniz' adlı diğer bir kampımız var. 170 binin üzerinde Suriyeliyi de yine kamplar kurarak misafir etmeye hazırız ancak tabii ki istediğimiz bu değil. Bu bir ihtiyati hazırlıktır, noktalarını belirlediğimiz ve biz buraya kamp kurabiliriz dediğimiz, bazılarını da altyapı hazırlığını başlattığımız kamplarda şu anki tespitlerimizde 9 farklı noktada 170 bin kişiyi ağırlayabiliriz. Bunun için çadır ve çadır içi malzememiz hazır."



"Çadır stokumuz hazır"



Küçük, Afrin'de sivillerin yerlerinde ve evlerinde olduğuna işaret ederek "İdlib tarafına herhangi bir göç yok. Afrin'in içindeki bölgelerden bazılarının güneye doğru bir münferit göç olayları, 10-15 aile tarzında göçler olduğunu duyuyoruz ancak bu halen Afrin bölgesi içerisinde. Örneğin bahse konu olan 9 noktadan biri Afrin'den muhtemel bir göç olması durumunda Azez bölgesinde kuracağımız bir kamp. Elbil köyünde bir kamp hazırlığımız var. Şu an arkadaşlarımız orada AFAD ile birlikte iş makineleri zemin düzenlemesini yapıyor. Zemini çadır kent kurulabilir hale getiriyoruz ve zaten çadır stokumuz hazır. Olası bir göç durumunda 24 saat içerisinde insanları o çadır kentte misafir edebilir hale gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Göç olmasını dilemediklerini vurgulayan Küçük, "İnsanlar yerinde kalabilsinler ama 170 bin değil biz 200-250 bin için de elimizde imkan var, devletimizin gücü ortada, milletimizin bize bağışları ortada, biz daha fazlasını da yaparız ama diliyoruz ki yerlerinde kalsınlar, biz hizmetimizi onlara götürelim." ifadesini kullandı.



Suriye içerisinde 9 noktadaki olası kamp kurulumunun ihtiyat planı dahilinde yer aldığının altını çizen Küçük, şöyle devam etti:



"Gerek Azez gerekse de İdlib bölgesinde iki noktada altyapı hazırlığı devam eden kamp çalışmalarımız var, her iki yönde de olası bir göç hareketinde ilk grupları konaklatabileceğimiz kamp hazırlığımızın zemin hazırlığı devam ediyor. Diğer noktalarda ise belirlediğimiz, 'biz buraya kamp kurabiliriz' dediğimiz yerler var, çadır anlamında malzemelerimiz de hazır. Doğuya ve batı tarafına muhtemel bir Afrin'den göç olması durumunda iki istikamete gelebilecek göçmenler için de altyapı hazırlığını başlattığımız ve kuracağımız kamplar var."



Şefkat Nöbeti'ne ilgi yoğun



Küçük, Türk Kızılayı olarak Suriye'deki insani yardım faaliyetlerine destek sağlanması amacıyla "Şefkat Nöbeti" kampanyası başlattıklarını hatırlatarak kampanyaya ilginin yoğun olduğunu vurguladı.



Afrin'de sivillerin yoksulluk içinde olduğunu paylaşan Küçük, en büyük ihtiyacın çocuk bezi ve mamasıyla temel gıda olduğunu bildirdi.



Şefkat Nöbeti kampanyasının bu ihtiyaçlara cevap vereceğini dile getiren Küçük, herkesten yardım kampanyasına destek olmasını istedi.