Türk Kızılayı saldırıya uğrayan Suriyelileri tahliye etti

Tahliyenin yaşandığı El Madik Kalesi'nde görev yapan Türk Kızılayı ekipleri, sivillere yolculukları süresince kullanmaları için erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, rejim güçlerinin saldırısında yararlananları da İdlib ve çevresindeki hastanelere nakletti.

Barada Vadisi'nden tahliye edilen kişiler başta İdlib olmak üzere, Kefer Ram, Meles, Hzzano, Mahmpel ve Ma’arret Hurme köylerine yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise tahliye operasyonunu İdlib'teki Kızılay ekip merkezinden takip etti.

Sivillerin Suriye'deki savaştan en az etkilenmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kınık, Barada Vadisi'nde en büyük acıyı sivillerin çektiğini aktardı.

Kerem Kınık, 3 bin kişinin tahliyesini gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, "Onlar artık daha güvenli bölgelerde. Bundan sonra onların temel insani ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Şam'a temiz içme suyu sağlayan kaynakların bulunduğu Barada Vadisi bir süredir rejim güçlerinin saldırısı altında bulunuyordu.