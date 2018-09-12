Türk Kızılayına 'Hayırseverlik Mirası Ödülü' verildi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Küresel Donörler Forumu kapsamında Türk Kızılayına "Hayırseverlik Mirası Ödülü" verilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Ülkemiz dünyanın en çok sayıda mültecisine ev sahipliği yapıyor. Kendi vatandaşları dışındakilere en fazla yardımı yapan ülke." dedi.

Kınık, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu kapsamında kuruma verdiği "Hayırseverlik Mirası Ödülü"nü aldı.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kınık, hayırseverliğin Türk milleti için gerçek bir miras olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi.

Kızılaya verilen ödülün aslında bütün insanlığa ve iyilikseverlere verilmiş olduğunu ifade eden Kınık, "Bu ödüle layık görülmemiz tesadüf değil. Ülkemiz dünyanın en çok sayıda mültecisine ev sahipliği yapıyor. Kendi vatandaşları dışındakilere en fazla yardımı yapan ülke." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Kınık, "Hem çevremizde, hem dünyanın pek çok yerinde adaletsizlikler, durdurulamayan çatışmalar, silah zoruyla yerlerinden edilen insanların acısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bizim de vazifemiz her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılayının bu insanların acısını dindirebilmek amacıyla onlara ulaşmak için gayretlerini her gün artırdığını ve yaygınlaştırdığını anlatan Kınık, "Suriye’nin kuzeyinde özellikle İdlib operasyonu devam ediyor. Burada Suriye'nin çok farklı yerlerinden gelmiş 3,5 milyon, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesini de katarsak, 4-4,5 milyon insan tamamen Türkiye’den gidecek yardıma muhtaç bir şekilde hayatını sürdürüyor." dedi.

İdlib krizi

Bu insanların bir defadan daha fazla mülteci durumuna düştüğünü anlatan Kınık, "Kızılayın 30 bin çadırı ve destek verdiği 40 civarında kampıyla misafir ettiği insan sayısı mahduttur. Bunun çok çok ötesinde insanlar buraya can havliyle sığınmıştır. Maalesef bugün İdlib’in nüfus olarak yoğun bölgeleri bombalanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Operasyondan sivillerin etkilendiğini, masum insanların ve çocukların hayatlarını kaybettiğini belirten Kınık, “Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Dünyaya çağrımız, buradaki saldırıların behemahal durdurulması.” ifadesini kullandı.

“Suriye’de silah yoluyla varılabilecek bir şey olsaydı 8 yılda varılırdı.” diyen Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir milyon insan hayatını kaybetti. Buradan çıkışın tek bir yolu var, aklıselim ve barış. Barışı konuşabilecek dünyada insan, lider, devlet sayısı çok az. Bu insanlara yardım götürebilecek olan sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları ile fon sağlayıcıların sayısı maalesef çok çok az. Bu iş gene bize düşüyor. Çanakkale’de şehit düşen Suriyelilerin dedelerine borcumuzu ödüyoruz. Elimizden geldiği kadar bu bölgedeki yardımlarımızı artıracağız.”

Göç uyarısı

Bununla birlikte bir milyon ve üzeri sayıda bir insan dalgasını dünyada Türkiye dahil hiçbir ülkenin tek başına yönetemeyeceğini vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Bu sadece Türkiye’yi vurmaz. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın bütün noktalarını vuracak bir göç ve güvensizlik hareketine yol açar. Bu, yeni bir kaos demek. Bu sadece Suriye içinde devam edecek bir kaos değil, dünyanın her tarafına yayılacak bir kaos demek."

Katledilecek çocukların, yaşlıların fotoğraflarının sosyal medyadan dünyaya yayılması halinde, bunun doğurabileceği adaletsizlik duygusuna dikkati çeken Kınık, “Bu vahşet dünyada çok başka sorunlar oluşturacaktır. Bugün yapılması gereken, bu sorunu aklıselimle ve barışçıl metotlarla çözmektir.” diye konuştu.

Aynı törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Arakan Müslümanlarına yönelik çalışmaları nedeniyle "İnsani Hizmet Takdir Ödülü", Türk Hava Yollarına da Somali'ye yardıma yönelik "Love Army for Somalia" kampanyasına verdiği kargo uçağı desteği nedeniyle "Yaratıcı İşbirliği" ödülü verildi.