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Türk Kızılayından DEAŞ'tan kurtarılan kasabaya yardım

Türk Kızılayı Irak Sorumlusu Lostar, 'DEAŞ'tan kurtarılan Beşir kasabasına geri dönen 300 aileye battaniye, gıda ve kışlık kıyafetten oluşan yardımlarımızı ulaştırdık.' dedi.

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Türk Kızılayı tarafından Irak'ın Kerkük kentine bağlı, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan, Türkmenlerin yaşadığı Beşir kasabasına dönen 300 aileye battaniye, gıda ve kışlık kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılayı Irak Sorumlusu Şafak Lostar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan çok eziyet çekmiş Beşir kasabasında olduklarını söyledi.

300 ailenin zor durumda oldukları bilgisinin kendilerine ulaştığını anlatan Lostar, "DEAŞ'tan kurtarılan Beşir kasabasına geri dönen 300 aileye battaniye, gıda ve kışlık kıyafetten oluşan yardımlarımızı ulaştırdık.'' dedi.

Lostar, Beşir kasabası ve DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere yardımlarını sürdüreceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Telafer ve Musul'dan göçlerin başladığı süreçte Irak'ın kuzeyinden güneyine kadar birçok insani faaliyette bulunduk. Musul operasyonları sonucu evlerini terk eden göçmenlere yönelik faaliyetlerimizin devam ettiği sırada Beşir kasabasının da kötü durumda olduğu bilgisini aldık.

Yardıma muhtaç olan Beşir kasabası ve diğer bölgelere yardımlarımız devam edecektir."

"Kasabada yaşam alanı yok denilecek kadar az durumda"

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turanda Beşir kasabasının devrik yönetim döneminde Türkmenlerin uğradığı mağduriyetlerin simgesi olduğunu söyledi.

Turan, ''Türkmenler için mağduriyetin simgesi olması açısından önem taşıyan Beşir kasabası, DEAŞ'tan da en çok zarar gören bölgemiz olmuştur. DEAŞ'ın kontrolü sırasında kasabadaki kamu binalarının yüzde 80'i ve sivillere ait evlerin de yüzde 60'ı tahrip edilmiştir. Kasabada yaşam alanı yok denilecek kadar az durumda.'' değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen Beşir kasabası halkının Türkiye'den beklentileri olduğunu dile getiren Turan, ''Kasabada yeniden yapılandırma, imar ve onarım ihtiyacı oldukça fazla. Kasaba halkı Türk Kızılayı ve TİKA'nın yardımından fazlasını Türkiye'den bekliyor. DEAŞ kasabadaki tüm camileri yerle bir etmiş durumda. En çok camilerin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var.'' şeklinde konuştu.

 

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