Türk Kızılayından İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 10 tır yardım

Türk Kızılayınca İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 10 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin edilen giyim, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımların yüklendiği 10 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Sınır kapısından geçen tırlardaki yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi. Son 3 günde Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib'deki yardıma muhtaç Suriyelilere 47 tır insani yardım malzemesi gönderildiği öğrenildi.