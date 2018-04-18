Türk Kızılayı'ndan Kerkük'te 500 yetim çocuğa gıda ve giysi yardım

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Mehmet Murat Özgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Düşük gelirli bin aileye gıda ve 500 yetim çocuğa giysi kolisi getirdik.'' dedi.

Dağıtılan gıda kolilerine yörenin damak tadına uygun maddelerin de eklendiğini aktaran Özgüven, ''Giyim kolisi tamamen çocuklara ait ayakkabı, gömlek, tişört ve kazaklardan oluşuyor.'' diye konuştu.

Özgüven ayrıca, ramazan ayı için de gıda yardımlarının yanı sıra iftar ve yetimlere destek gibi bir dizi çalışmaları olduğunu ifade etti.

- "Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz"

Öte yandan Mustafa Ali Kanber isimli Kerküklü de yardımlarından ötürü Türk Kızılayı'na şükran borçlu olduklarını söyledi.

Kanber, "Yıllardır hiç bıkmadan, yorulmadan Irak halkına yardım ve destekte bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz.'' dedi.