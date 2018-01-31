Türk milleti Mehmetçiğin yanında

Antalya: Finike Belediyesi, askerlere 1 kamyon portakal gönderdi.

Adıyaman: Asker kıyafetli gençler, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Sivas: Sivas Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs Gazileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldu.

Bursa: Yenişehir'de bir grup kadın hem kendi ördükleri hem de topladıkları 500 yün boyunluğu askerlere gönderecek.

Şırnak: Kumçatı beldesinde Sıdık Güngör (81) gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Güngör, "Hiçbir şey yapamazsam bile şarjöre mermi takar, askere destek olurum" dedi.

Adıyaman: Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü çalışanları "Zeytin Dalı Harekatı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Kırıkkale: Yusuf Şener (71), Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çekmek için Atatürk Heykeli önünde 2 gün nöbet tutmaya karar verdi.

Afyonkarahisar: Fransa'da doğup büyüyen ve bedelli askerlik yerine "komando" olarak vatani görevini yapmak isteyen Emre Karakuş'a asker eğlencesi düzenlendi.

Kırklareli: Bir grup Roman vatandaş, Afrin'e gitmek için Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Lefkoşa: Bir grup kamu çalışanı harekata katılan Mehmetçik'e destek için 54 kurban kesti.

Kaynak: SABAH