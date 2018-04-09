Mehmetçiğimiz ve sınırdaki vatandaşlarımızın yanına moral vermek amacıyla giden sanatçılar ve sporcular, her daim birlik içinde olduklarını göstermek amacıyla ‘Türkiye Marşı’ yazıp, seslendirdi. Erhan Yazıcıoğlu, Mustafa Ceceli, Tamer Karadağlı, Sefa Zengin, Erhan Güleryüz, Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Orhan Hakalmaz, Barış Yurtçu, İbrahim Sarıtaş, Burak Uçman, Kemal Başar, Oktay Gürsoy, Tayfun Sav, Erol Koçan, Bengü, Ece Seçkin, Kalust Şalcıoğlu, Haluk Özenç ve Ali Erşan Cebisli’nin de aralarında bulunduğu sanatçılar ‘Türkiye Marşı’na imza attı. Sözleri Dr. İbrahim Sarıtaş’a ait olan marşın bestesini ise Mustafa Ceceli yaptı.

TEK YÜREK YANINIZDAYIZ

Mustafa Ceceli ‘Türkiye Marşı’nın hazırlık sürecini Star’a anlattı: “15 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı operasyonunun 27. gününde Hatay Reyhanlı’ya gittik. ‘Sanatçı-Mehmetçik El Ele’ sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız bölgedeki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, askerimize, polisimize ‘Biz sizin yanınızdayız, her karış toprağımız Türkiye ve kalbimizle, bedenimizle, ruhumuzla sizlerleyiz’ mesajını vermekti. Sonrasında ‘Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu’muz bü-yümeye başladı ve biz de burada yakaladığımız milli birlik, beraberlik ruhunu ölümsüzleştirmek için halkımıza böyle bir marş armağan etmek istedik. Çünkü Hatay Reyhanlı’da gördüğümüz görüntüler ve tablolar adeta Milli Mücadele yıllarındaki Kurtuluş Savaşı dönemindeki o kararlılığı, o azmi askere evladını uğurlayan ana babadan, okulda öğrenim gören öğrenciye kadar tek yürek, tek vücut olduğunu fark etmemizden kaynaklandı. Sanatçı dostlarımızla bir araya gelerek bu marşı seslendirdik, Türk milletine armağan olsun.”

TÜRKİYE MARŞI

Yedi düvel düşman dayandı Yıktık sananlar Hak’kı unuttu Çanakkale’de millet dirildi Şehit olan dedemiz Mehmet’ti Bir ölürüz bin diriliriz Hep birlikte Türkiye’yiz Biz vatan bizim hepimiz Mehmet’iz Cihan gelse inmez bayrağımız 15 Temmuz’u bozan milletiz Afrin’de destan yazan Mehmet’iz Bir ölürüz bin diriliriz Hep birlikte Türkiye’yiz bi