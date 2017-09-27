Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Öz: Bu coğrafyaya bir fitne sokulmaya çalışılıyor

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı gayrimeşru referandumu, "Bu coğrafyaya bir fitne sokulmaya çalışılıyor, anlamak lazım. Bu coğrafyada belki 100 yıl sürecek ihtilafların, anlaşmazlıkların tohumu saçılıyor, bunu görmek lazım." şeklinde değerlendirdi.

Öz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Milli Kültür Hareketi Öğrenci Topluluğunca Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerde Devlet Anlayışı" konulu konferansta, Türk devlet geleneğinin kayıtlı tarihinin 2 bin yılı aşkın bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

"Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye"nin Türk devlet geleneğinin zirvesi olduğunu dile getiren Öz, Türk devlet geleneğinin üç ana başlık altında İslam Öncesi, İslam Sonrası ve Modern Dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini, İslam sonrası devlet anlayışında İslam geleneğinin yanı sıra eski Türk geleneklerinin de büyük etkisinin bulunduğunu anlattı.

Osmanlı'da toplum ve devlet ilişkisine yönelik bilgiler veren Öz, mili mücadelenin devlet tarihinde çok önemli bir yerinin olduğunu, millet iradesine dayalı yeniden doğuş sürecine girildiğini anlattı.

Türkiye'yi, Selçuklu ve Osmanlı’nın devamı olarak gördüğünü aktaran Öz, "Bu aşamayı ileriye taşımak millet olarak görevimizdir. Bugün etrafımızda o günkü senaryoları başka adlar altında tekrarlamaya çalışan küresel güçlerin kurguladığı bir tuzak var. Millet olarak devletimizin ve milletimizin bekasını sağlamak ve sürdürmek için hepimizin çalışması gerekiyor." diye konuştu.

"Burada mesele Türk, Kürt, Türkmen, Arap meselesi değil."

Son yıllarda yakın coğrafyada meydana gelen gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Öz, sürdürülebilir bir devlet kurmak için devlet geleneği olan bir kültürden gelinmesi gerektiğini belirterek, "Çevremizde yeni devletler kurulmak isteniyor. Bakın Suriye ve Irak kuruldu sonuç ne oldu. Devlet hayali kurmak kolaydır fakat devlet kurmak, ayakta tutmak zordur. Devlet geleneğinin bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Irak’ta yaşanan gelişmeler ve Kerkük'ün durumuna ilişkin katılımcıların sorularını cevaplandıran Öz, İslam coğrafyasında yeni tanzim çalışmaları yürüten güçlerin, Türkiye’nin bu tanzim operasyonunun etkili bir üyesi olmaması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin 2015’ten sonra bölgede sürdürdüğü çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Öz, "Burada mesele Türk, Kürt, Türkmen, Arap meselesi değil. Bu coğrafyaya bir fitne sokulmaya çalışılıyor, anlamak lazım. Bu coğrafyada belki 100 yıl sürecek ihtilafların, anlaşmazlıkların tohumu saçılıyor, bunu görmek lazım. Türk, Kürt, Arap, Alevi-Sünni diyerek etnik ve mezhebi hatlardan bölgenin fay hatlarıyla çok açık bir şekilde oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Solak ile Milli Kültür Hareketi Öğrenci Topluluğu Başkanı Enis Kurt'un da konuşmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci tarafından Prof. Dr. Öz'e, oyma ceviz sandık ve Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin birinci cildi hediye edildi.