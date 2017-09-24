Türk Okçuluğu sergisi Bosna’da
Türk Okçuluğu’nun tarihsel gelişimini aktaran ‘Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi’ İstanbul’dan sonra ilk kez Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da açıldı.
- ÖZKAN DEMİR / SARAYBOSNA
Bosna Hersek Milli Müzesi’nde dün açılan sergi 15 Ekim’e kadar görülebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakoviç de katıldı. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada “Bugünkü buluşmamız çok önemli ve anlamlı. 20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı dönemi olmuştur. İyimser olmak için zamanımız da kalmadı. Ortak miraslarımızı bir araya gelip yaşatmalıyız” dedi.
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