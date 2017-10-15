Türk ordusu İdlib’in güneyine iniyor
İdlib’in kuzeyinde “Türk koridoru oluşturan” Türk ordusu, dün de Halep’in batı kırsalına konuşlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 10’dan fazla bölgede “gözlem noktası” oluşturması öngörülüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor. TSK'ya ait araçlardan oluşan iki konvoy daha önceki gece Hatay Reyhanlı karşısındaki Atme bölgesine girerek, keşif ekibinin daha önceden belirlediği noktalara konuşlandı.
TSK, HALEP KIRSALINDA
TSK'ya ait araçlardan oluşan bir konvoy, dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme bölgesine girerek, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı. Önceki gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor. TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor.
Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek. Kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde, TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.
Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanıyor. Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.
TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.
TSK TERÖRE KALKAN OLSUN
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini gözleyeceği İdlib ilinin Maaret Numan ilçesi sakinleri, Türkiye'nin dostane yaklaşımı sayesinde bölgedeki tehditlerden korunacaklarına inanıyor. Maret Numan bölgesi sakinlerinden 45 yaşındaki Mustafa Tuma, Türk askerlerine saygılarımızı iletiyoruz. PKK'ya bu topraklarda yer yok. İnşaallah Türk ordusuyla birlikte buradaki saldırıları da ortadan kalkar. Bu zalimlerden kurtuluruz. Türk askeri bize kalkan olsun" dedi.
EN BÜYÜK MESAJ ABD'YE
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan: Mehmetçiğin İdlib intikali, Türk istihbaratı ile Silahlı Kuvvetlerinin birlikte uyum içinde çalışmasının çok güzel bir örneği oldu. İdlib'de şu ana kadar kayda değer bir direnç yaşanmamış olması Türk istihbaratının bölgedeki dinamikleri büyük oranda şekillendirdiğini, bölgeye özgü bir denge kurduğunu ve statükoyu yeniden yapılandırdığını gösteriyor. Türk askerinin Suriye'ye intikali ise tesis edilmiş dengenin gözlemi ve uzlaşının fiziki garantörü olması anlamına geliyor. Tabi böyle bir başarı, Afganistan ve Irak'ı paramparça eden, PKK'ya iki milyar doların üzerinde kaynak aktarıp silahlandıran ve DEAŞ ile mücadele görüntüsü altında bölgeyi darmadağın eden ABD için büyük mesajlar içeriyor.
TSK, İdlib için yaşam garantisi
Suriye genelinde çatışmasızlık bölgelerinin başarısı halkın moral ve umuduna olumlu katkısı var. Diplomatik yolların açılması ve radikalleşmenin önüne geçilmesi Astana sürecinin başarıyla işlemesine bağlı görünüyor. İdlib özelindeyse, Türk askerinin varlığı, İdlib'deki sivil halkın ve çatışan tarafların rejim ve Rus saldırılarına karşı koruma altına alınması anlamına geliyor. Bu nedenle İdlib'deki radikal unsurların dahi çatışmasızlık bölgesini benimsemesi bekleniyor. Türk askerinin İdlib'deki askerî varlığı aslında İdlibliler için bir yaşam garantisi. Bu nedenle TSK'nın bölgedeki varlığı, İdlibliler için artık bir 'gereklilik' gibi görünüyor.
MEHMETÇİĞE BAYRAKLI DESTEK
Türk askerlerini Türk bayrakları ve dövizlerle karşılayan bölge sakinlerinin Mehmetçiğe sevgi gösterisi sürüyor. TSK'nın konuşlandığı alanlardan Etarib ilçe sakinleri Türk bayrakları açarak TSK birliklerini karşıladı. Suriye'nin dört bir yanında düzenlenen "Suriye Öfke Günü" protestosu kapsamında, rejim güçlerine tepki gösteren Suriyeliler, rejimin işlediği suçları da protesto ettiler. (Kaynak: Sabah)
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