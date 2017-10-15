Türk ordusu İdlib’in güneyine iniyor

TSK TERÖRE KALKAN OLSUN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini gözleyeceği İdlib ilinin Maaret Numan ilçesi sakinleri, Türkiye'nin dostane yaklaşımı sayesinde bölgedeki tehditlerden korunacaklarına inanıyor. Maret Numan bölgesi sakinlerinden 45 yaşındaki Mustafa Tuma, Türk askerlerine saygılarımızı iletiyoruz. PKK'ya bu topraklarda yer yok. İnşaallah Türk ordusuyla birlikte buradaki saldırıları da ortadan kalkar. Bu zalimlerden kurtuluruz. Türk askeri bize kalkan olsun" dedi.

EN BÜYÜK MESAJ ABD'YE

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan: Mehmetçiğin İdlib intikali, Türk istihbaratı ile Silahlı Kuvvetlerinin birlikte uyum içinde çalışmasının çok güzel bir örneği oldu. İdlib'de şu ana kadar kayda değer bir direnç yaşanmamış olması Türk istihbaratının bölgedeki dinamikleri büyük oranda şekillendirdiğini, bölgeye özgü bir denge kurduğunu ve statükoyu yeniden yapılandırdığını gösteriyor. Türk askerinin Suriye'ye intikali ise tesis edilmiş dengenin gözlemi ve uzlaşının fiziki garantörü olması anlamına geliyor. Tabi böyle bir başarı, Afganistan ve Irak'ı paramparça eden, PKK'ya iki milyar doların üzerinde kaynak aktarıp silahlandıran ve DEAŞ ile mücadele görüntüsü altında bölgeyi darmadağın eden ABD için büyük mesajlar içeriyor.

TSK, İdlib için yaşam garantisi

Suriye genelinde çatışmasızlık bölgelerinin başarısı halkın moral ve umuduna olumlu katkısı var. Diplomatik yolların açılması ve radikalleşmenin önüne geçilmesi Astana sürecinin başarıyla işlemesine bağlı görünüyor. İdlib özelindeyse, Türk askerinin varlığı, İdlib'deki sivil halkın ve çatışan tarafların rejim ve Rus saldırılarına karşı koruma altına alınması anlamına geliyor. Bu nedenle İdlib'deki radikal unsurların dahi çatışmasızlık bölgesini benimsemesi bekleniyor. Türk askerinin İdlib'deki askerî varlığı aslında İdlibliler için bir yaşam garantisi. Bu nedenle TSK'nın bölgedeki varlığı, İdlibliler için artık bir 'gereklilik' gibi görünüyor.

MEHMETÇİĞE BAYRAKLI DESTEK

Türk askerlerini Türk bayrakları ve dövizlerle karşılayan bölge sakinlerinin Mehmetçiğe sevgi gösterisi sürüyor. TSK'nın konuşlandığı alanlardan Etarib ilçe sakinleri Türk bayrakları açarak TSK birliklerini karşıladı. Suriye'nin dört bir yanında düzenlenen "Suriye Öfke Günü" protestosu kapsamında, rejim güçlerine tepki gösteren Suriyeliler, rejimin işlediği suçları da protesto ettiler. (Kaynak: Sabah)