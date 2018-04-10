Teşkilatın kuruluş yıl dönümünde aralarında siyaset ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kullanıcılar, hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "#TürkPolisTeşkilatı" etiketini kullanarak Türk polisine destek verdi.

Söz konusu etiket, bugün saat 11.00 itibarıyla dünya gündeminde üçüncü, Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Emniyet Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümünde oluşturulan "#PolisTeşkilatımızın172" etiketi ise Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde yedinci sırada yer almıştı. Etiketle gün sonuna kadar 30 bin 400 tweet atılmıştı.