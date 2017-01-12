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Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

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Anadolu ajansından verilen bilgiye göre Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

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