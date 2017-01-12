Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.
- AA
Anadolu ajansından verilen bilgiye göre Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.
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