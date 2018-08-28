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Türk pilot, ABD'deki ilk F-35 uçuşunu gerçekleştirdi

Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu gerçekleştirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD'de eğitimlerine devam eden F-35 pilotlarının ilk uçuş fotoğrafını yayımladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD'de eğitimlerine devam eden F-35 pilotlarının bugün ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini açıkladı.

TSK, pilotların ilk uçuş fotoğrafını da yayımladı.

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