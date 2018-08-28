Türk pilot, ABD'deki ilk F-35 uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD'de eğitimlerine devam eden F-35 pilotlarının ilk uçuş fotoğrafını yayımladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD'de eğitimlerine devam eden F-35 pilotlarının bugün ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini açıkladı.



TSK, pilotların ilk uçuş fotoğrafını da yayımladı.

F-35’te Türk Pilotu

Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/MF2JBW1PUj — TSK (@TSKGnkur) August 28, 2018