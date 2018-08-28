Türk pilot, ABD'deki ilk F-35 uçuşunu gerçekleştirdi
Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD'de eğitimlerine devam eden F-35 pilotlarının ilk uçuş fotoğrafını yayımladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD'de eğitimlerine devam eden F-35 pilotlarının bugün ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini açıkladı.
TSK, pilotların ilk uçuş fotoğrafını da yayımladı.
F-35’te Türk Pilotu— TSK (@TSKGnkur) August 28, 2018
Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/MF2JBW1PUj
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