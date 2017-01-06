Türk savaş uçakları Kandil'i bombaladı

Yanlış okumalar Umberto Eco kadar doğru

Ülkemizde 6. baskısı yayınlanan Yanlış Okumalar’ın yazarı Umberto Eco’nun bize öğrettiği iki şeyden biri; hala acı çekebiliyorsa ve biraz utanabiliyorsa insanın insan olduğudur.