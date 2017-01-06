Türk savaş uçakları Kandil'i bombaladı
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.
TSK'nın açıklaması şu şekilde.
"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi KANDİL bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu SIĞINAK VE BARINAK) ateş altına alınarak imha edilmiştir. TSK: Türk savaş uçakları Kandil'e hava operasyonu düzenledi.
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