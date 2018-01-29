Türk semenderi barajdan çıktı 

Çukurova ilçesinde Çatalan Barajı kenarına balık avlamaya giden Ahmet Yiğit (32), sarı siyah renklerdeki sürüngenle karşılaştı. Sürüngeni yakalayan Yiğit, internet üzerinden hayvanın nesli tükenmekte “Türk semenderi” olduğunu tespit etti. Yiğit semendere bir süre evde baktıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.