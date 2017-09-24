Türk SİHA'sı radar adını "NEBAKION" olarak değiştirdi
Bir silahlı Türk İnsansız Hava Aracı'nın, radarda gözüken adını 'NEBAKION' olarak değiştirmesi günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
- M.Emin Üçer / Star
Suriye sınırında devriye görevini yürüten Türkiye'ye ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı, uluslararası radar sistemlerinde gözüken adını "NEBAKION" olarak değiştirdi.
Sivil erişime de açık olan ve çeşitli uçuşların izlenebildiği platformlar üzerinden Türk SİHA'sını "NEBAKION" ismiyle görenler şaşkınlık yaşarken, söz konusu mizahi durum günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
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