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Türk Silahlı Kuvvetleri personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 Ocak 2017 itibariyle TSK bünyesinde, 203'ü general ve amiral, 26 bin 278'i subay, 64 bin 999’u astsubay olmak üzere 359 bin 273 askeri personelin bulunduğunu bildirdi.

  • İHA
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TSK, Ocak 2017 dönemi personel sayısını açıkladı. TSK’dan personel sayısı ile ilgili yapılan açıklamada, 203 General/Amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş, 16 bin 149 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere profesyonel personel sayısının 155 bin 199 olduğu belirtildi.
 
TSK'daki personel sayısı
 
Askeri personel toplamı 359 bin 273 olarak açıklanırken, 6 bin 925 yedek subay, 197 bin 149 er/erbaş olmak üzere yükümlü personel toplamının ise 204 bin 74 olduğu ifade edildi. Kuvvet Komutanlıklarında 29 bin 693 sivil memur ve işçi, Milli Savunma Bakanlığında 6 bin 408 sivil memur ve işçi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ise 3 bin 139 sivil memur ve işçinin görev yaptığı kaydedildi. Açıklamada, toplam personel sayısının ise 398 bin 513 olduğu bildirildi.
 

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