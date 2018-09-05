Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç sınırına sabaha kadar sevkıyat yapıldı

Askeri araçlar ile personellerin sevkıyatı Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Münbiç sınırına sabaha kadar sürdü. Askeri sevkiyatın peyderpey devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği bidirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına dün hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.