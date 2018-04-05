Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'ndan engelli öğrencilere teşekkür belgesi

Geçtiğimiz ay Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından toplanılan ve Afrin’de görev yapan Mehmetçik için gönderilen bağışın ardından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bağışta bulunan öğrencilere teşekkür belgesi, Belediye Başkanı Zeki Gül’e ise teşekkür belgesi ve Bronz Madalya Beratı gönderildi. Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Öcal, Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Gül ve öğrencilere TSK Vakfı tarafından gönderilen teşekkür belgelerini teslim etti.

Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Önal Afrin harekatı ile ilgili “arkasında böylesine insanların olduğu bir ordunun muzaffer olmamasından başka bir şey düşünülemez. Başarı kaçınılmazdır. Ben özellikle burada eğitim gören öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ve Afrin’e yaptığı bağış ile herkesin sevgisini kazanan Arap Murat Akkoyunluoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için saat yaparken Bekir Madan ise yeni bir şiir yazdı.

Belediye Başkanı Zeki Gül ise Ankara’ya gittiğinde saati ve şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini belirtti. Çini üzerine yapılan saati Belediye Başkanı Zeki Gül’e teslim eden Akkoyunluoğlu “Afrin’de görev yapan bütün askerlerimize Allah kolaylık versin. Ben Cumhurbaşkanımız için saat yaptım. Ne zaman bizlere görev düşerse bizler de göreve hazırız. Her ne kadar engelli olsak da elimiz silah tutar. Göreve her zaman hazırız” dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından yapılan çini tabak ise Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Önal’a hediye edildi.