Türk siyasetçi Gökhan Çobanoğlu, Hollanda'nın 'en iyi belediye meclis üyesi' seçildi

Hollanda'nın Veenendaal belediyesinde meclis üyesi olan Türk kökenli Gökhan Çobanoğlu, "Hollanda'nın en iyi belediye meclis üyesi" seçildi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden De Volkskrant ile farklı kurumların ortaklaşa düzenlediği ve Hollanda'nın en iyi belediye meclis üyesinin belirlendiği yarışmada, 33 bin 590 kişi, 338 aday arasından destekledikleri isme organizasyonun resmi internet sitesinden oy verdi.

Demokrat 66 (D66) partisinden 4 yıl önce Veenendaal belediye meclis üyesi seçilen, 2017'de ise partisinden ayrılarak üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisine geçen Gökhan Çobanoğlu, ilk turda 2 bin 514 oyla "en iyi belediye meclis üyesi" seçildi. Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) üyesi Türk kökenli Ayfer Koç da 954 oyla üçüncü oldu.

Çobanoğlu, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, bunun kendisinin değil, üyesi olduğu Denk Partisinin bir başarısı olduğunu söyledi.

İlk turda en fazla oy alan ilk 50 belediye meclis üyesi arasından yarışmanın jürisi tarafından belirlenecek 10 aday, ikinci turdaki oylamalara katılacak. İkinci turda en fazla oy alan 4 aday ise yarışmanın finaline katılma hakkı elde edecek.

Denk Partisi üyesi Gökhan Çobanoğlu, ülkede 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Veenendaal belediyesinde liste başı adayı olarak yarışacak.