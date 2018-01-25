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Türk Tabipler Birliği'nden skandal Afrin açıklaması

TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan Türk Tabipler Birliği rahatsız oldu. Operasyonla ilgili, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona ise karşı çıkanlar var.

MİMARLAR VE DOKTORLAR ODASI ZEYTİN DALI'NDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekatı'na 16 STK desteğini açıklamış, Mimarlar Odası ve Doktorlar Odası sessizliğini korumuştu.

"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği'nden bugün açıklama geldi.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.

 

Kaynak: SABAH

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