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Türk balıkçı teknesi Yunanistan açıklarında karaya oturdu

Bodrum'da Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi sürüklenerek Yunanistan'ın İstanköy adası yakınlarında karaya oturdu.

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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi teknik bir arıza nedeniyle sürüklenerek Yunanistan'ın İstanköy adası yakınlarında karaya oturdu. Balıkçı teknesini kurtarma çalışmaları fırtınalı hava nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul Tuzla'dan ayrılarak Ege'ye açılan 28 metre uzunluğundaki Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi, Bodrum'a 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın Kumburnu Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde karaya oturdu.  

 

 

 

Teknik arıza nedeniyle sürüklendiği öğrenilen teknedeki 13 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi kurtarma çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildiğini ve çalışmaların yarın devam edileceğini bildirdi.

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