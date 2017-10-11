Türk ürünlerinin Beyrut limanına nakledilmesi kararı protesto edildi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde onlarca kişi hükümete bağlı Yüksek Gümrük Konseyi'nin "Türkiye'den gelen tüm ürünlerin denetlenmesi için Trablus limanından Beyrut limanına nakledilmesi" şeklindeki kararını protsto etmek için gösteri düzenledi.

Beyrut limanı önündeki Trablus-Beyrut uluslararası karayolunu trafiğe kapatan onlarca gösterici, Türk mallarına yönelik bu kararın kaldırılmasını istedi.

Trablus Acil Durumlar Kurumu Başkanı Cemal Bedvi burada yaptığı konuşmada, Trablus limanına her gün yaklaşık 90 tırın ulaştığını belirterek, yeni kararın geçimini bu ürünlere bağlı olarak sağlayan yüzlerce ailenin yanı sıra kentin ekonomisine de zarar vereceğini ifade etti.

Hükümetin aldığı bu kararın son günlerde Trablus limanında yaşanan kaçakçılık hadiseleriyle ilgisi olduğunu kaydeden Bedvi, "Kaçakçılık tüm dünyadaki limanlarda olan bir şey. Bu konuda yapılması gereken, suçluların cezalandırılması olmalıdır." dedi.

Hükümete bağlı Yüksek Gümrük Konseyi, dün yayımladığı bildiriyle "Türkiye'den gelen ürünlerin kontrollerinin yapılması için Tarblus limanından Beyrut limanına nakledilmesine" karar verildiğini duyurmuştu.