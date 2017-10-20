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Türk ve Rus askeri heyetleri Halep’e geldi

Bu sabah Halep’in kuzeyinde Kürt birliklerin kontrolünde bulunan bölgeye 4 Rus helikopteri ile geldi. Diğer taraftan Halep’in doğu kısmına da Türk helikopterleri geldi.

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Afrin’in Kefir Cenne askeri kampına Rus güçlerine ait dört zırhlı aracın gelmesiyle, Rus helikopterleri Menega askeri hava alanından ayrıldı.
 
Halep’in kuzeybatı tarafından bulunan Azez yakınlarında bir köy olan Maranaz Hava alanı ve çevresine Rus bayrakları asıldı.
 
Türk askeri heyeti helikopterlerle Halep’in doğu kesiminde bulunan el Bab yakınındaki Şeyh Akil dağındaki Türk askeri üssüne iniş yaptı.  Helikopterler daha sonra Türkiye’ye geri döndü.
 
Rus askerleri, Fırat kalkanı sınırları içinde bulunan ve Astana sürecinde çatışmasız alan ilan edilen Afrin yakınlarındaki Kürt yerleşim bölgesinde devriye gezmeye başladı.

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