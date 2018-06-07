Türk ve Rus donanmaları, Karadeniz ve Akdeniz'de iş birliğini masaya yatıracak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Koramiral Özbal başkanlığındaki Türk askeri heyeti, St. Petersburg'daki çalışma ziyaretine başladı.



Ziyaret programına göre Özbal ve Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev bir araya gelerek Türk ve Rus donanmalarının Karadeniz ve Akdeniz'deki iş birliğini geliştirmeye yönelik konuları ele alacak.



Türk heyeti, Rus donanmasına ait bir savaş gemisini, Deniz Akademisi'ni ve Avrora kruvazörünü de ziyaret edecek.



Ziyaret, 8 Haziran'da sona erecek.



(Sputnik)