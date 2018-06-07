Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk ve Rus donanmaları, Karadeniz ve Akdeniz'de iş birliğini masaya yatıracak

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal başkanlığındaki Türk heyetinin, Türk ve Rus donanmalarının Karadeniz ve Akdeniz'de iş birliğini masaya yatırmak üzere St. Petersburg'a gittiği belirtildi.

  • 7
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Koramiral Özbal başkanlığındaki Türk askeri heyeti, St. Petersburg'daki çalışma ziyaretine başladı.

Ziyaret programına göre Özbal ve Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev bir araya gelerek Türk ve Rus donanmalarının Karadeniz ve Akdeniz'deki iş birliğini geliştirmeye yönelik konuları ele alacak.

Türk heyeti, Rus donanmasına ait bir savaş gemisini, Deniz Akademisi'ni ve Avrora kruvazörünü de ziyaret edecek.

Ziyaret, 8 Haziran'da sona erecek.

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA