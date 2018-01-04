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Türk ve Suriyeli öğrencilere yardım

AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları ile İkra Deva Yardım Bahçesi Platformunca, ilçede eğitim gören Türk ve Suriyeli 300 öğrenciye kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

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İkra Deva Yardım Bahçesi Platformu kurucusu Şifa Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerinin gülmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Türk ve Suriyeli öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Boztepe, ''Reyhanlı'da iki farklı okulda Türk ve Suriyeli 300 çocuğumuza destek olduk. Mont, kışlık kıyafet, çorap, ayakkabı ve kırtasiye dağıtımı yaptık.'' ifadelerini kullandı.

Boztepe, yardım çalışmalarına devam edeceklerini, hedeflerinin daha fazla çocuğa ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt da yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocuklarının yanında olduklarını kaydetti.

 

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