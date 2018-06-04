Türk Yahudi Toplumu Edirne'de iftar verdi

İftara katılan Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye gölgesinde iftar veren Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu'na teşekkür etti.

Edirne'nin tarih boyunca farklılıklara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirten Özdemir, "Edirne, tarih boyunca farklı inanç ve düşüncelerin birlikte yaşadığı, ortak yaşamın geliştiği bir şehir. Onun için bu kadim şehrimizde, bu kadim geleneklerimiz yaşatılıyor." dedi.

Musevi cemaatinin geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de iftar verdiğini anımsatan Vali Özdemir "Selimiye'nin gölgesinde 30 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından iftar veriliyor. Bu gecede çok güzel bir iftar veriliyor. Bu iftarın bütün dünyadaki farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamanın nasıl olabileceğini Edirne'de, Türkiye'de görmeleri açısından güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. İnşallah ileride dünyaya barış ve huzur, adım adım bu şekilde gelecek." diye konuştu.

Türk Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh de iftar yemeklerinin geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Edirne'deki barış ve huzurun tüm ülkeye yayılmasını temenni ettiklerini dile getiren İbrahimzadeh, şunları söyledi:

"Dördüncü senedir Edirne'de iftar sofrası kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Edirne Valiliği'ne, Edirne Belediyesi'ne, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki Edirne halkı da her geçen yıl iftar soframıza daha çok teveccüh gösteriyor. Böylelikle Edirne'de yaratılmış güzel havaya ve Edirne halkına teşekkür etme fırsatı buluyoruz. Umuyorum ki Edirne'den başlayan bu hava, Türkiye'nin her metrekaresine yayılır ve bu mutluluk yaşanır. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum."

Çadıra gelen vatandaşlar ezanın okunmasıyla iftarlarını açarken, Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş yemekte dua okudu.

İftara, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali ile vatandaşlar katıldı.