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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca: Türk yargısı milletin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, 'Türk yargısı da darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek, darbelere karşı, yasa dışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır.' dedi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, "Türk yargısı da darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek, darbelere karşı, yasa dışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır." dedi.
 
Akarca, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile burada meslek içi eğitim seminerinin gerçekleştirileceğini belirtti.
 
Kampa aileleriyle katılan yargı üyelerinin birbirlerini yakından tanımalarına ortam hazırlandığını anlatan Akarca, seminerde ayrıntılı sunumlarla istinat sisteminin işleyişi ve uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sağlanacağını ifade etti.
 
Akarca, terör örgütlerinin düzenlediği bombalı eylemlerle, asker, polis ve sivil yüzlerce vatandaşı şehit ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bunun yanı sıra FETÖ üyeleri, devletin silahlı kuvvetleri içine sızan militanlarını kullanarak, devlete ait silah ve tesisat ile demokrasimizi, hukukun üstünlüğünü, rejimi ve devletimizi yok etme, değiştirme, ülkeyi parçalama amacı ile 15 Temmuz'da bir darbe girişiminde bulundu. Bu gözü dönmüş caniler ağır silahlarla masum insanları taradı. Tanklar ile sivilleri ezdi. Uçak ve helikopterler ile devletin en kutsal mekanlarını hedef alarak bombaladılar."
 
"3 bin 887 kişi hakkında tahkikat yapılmıştır" 
Yargıtay Başkanı Akarca, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu asil millet 250 şehit 2 bin 200 yaralı vermesine rağmen vatanını vermedi. Milli iradeye de sahip çıkıp demokrasisini ve rejimini korudu. Bu militanlar hakkında tüm yurtta idari ve adli soruşturma başlatıldı. Türk yargısı da darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek, darbelere karşı, yasa dışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak, gerekeni yapmıştır. Devam eden soruşturmalarda rakamlar değişmekle birlikte güvenlik görevlisi ve mülki idari kadrolarda 102 bin 296, yargı mensuplarında ise 3 bin 887 kişi hakkında tahkikat yapılmıştır. Ayrıca birçok kamu görevlisi ve sivil unsurlar hakkında soruşturmalar sürmektedir."
 
Türkiye Adelet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil de Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini, terör örgütleri ile mücadelenin sürdüğünü bildirdi.
 
Yargı mensuplarının katıldığı kampın üç gün süreceği belirtildi.

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